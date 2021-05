Ragazzina investita da un'auto mentre va a scuola - Terzo Binario News

“È avvenuto un grave incidente, che ha riguardato una ragazza di circa 13 anni, investita da un ‘auto in via Appia Pignatelli, sull’attraversamento pedonale di fronte al plesso scolastico Guido Milanesi. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni”. È quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. L’episodio è accaduto mercoledì 19 maggio.

❗️ #Roma #incidente



🚗 🚕 rallentamenti su Via Appia Pignatelli altezza Via di San Tarcisio nelle direzioni



#LuceVerde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 19, 2021

“Sollecitiamo dunque le Istituzioni e l’amministrazione a provvedere urgentemente con dissuasori di velocità e segnaletica stradale adeguata in tutti gli attraversamenti pedonali che si trovano vicino a istituti scolastici”.

“Augurando pronta guarigione alla ragazza, sottolineiamo che la sicurezza degli alunni deve essere una delle principali priorità programmatiche della Capitale. Va fatto tutto il possibile per scongiurare tragedie evitabili, e tutelare bambini e ragazzi”.