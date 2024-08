Ragazza scaraventata a terra e derubata del cellulare: ladro bloccato da carabiniere libero dal servizio • Terzo Binario News

Arrestato un 28enne egiziano; la vittima, di 22 anni, non ha riportato lesioni

Nella notte, verso l’una, in via dell’Angeletto, un uomo ha buttato a terra una ragazza di 22 anni, italiana, le ha rubato il cellulare che aveva in mano e si è dato alla fuga.

Un carabiniere, libero dal servizio, effettivo della Stazione dei Carabinieri di Roma Quirinale ha notato la scena e ha rincorso il ladro, riuscendo a bloccarlo nella vicina via Leonina.

L’uomo, un cittadino egiziano di 28 anni, è stato arrestato e condotto questa mattina presso le aule di Piazzale Clodio. La donna è stata soccorsa sul posto da personale del 118 ma non avendo riportato lesioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale.