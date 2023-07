Radioterapia a Civitavecchia, Marietta Tidei: “Bene Rocca che ha confermato l’investimento della precedente Giunta” • Terzo Binario News

“È un bene per Civitavecchia e i territori limitrofi che la Giunta Rocca abbia confermato il finanziamento di oltre 8 milioni di euro per la realizzazione del nuovo reparto di Radioterapia all’ospedale San Paolo, già previsto dall’assessore D’Amato nella precedente legislatura con la delibera n. 470 del 21 giugno 2022”, dichiara in una nota la capogruppo di Azione-Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

Questo ambizioso progetto, nato su input dell’Associazione ADAMO, è cresciuto grazie alla sinergia tra tanti rappresentanti istituzionali della città, l’Asl Roma 4, la Curia, la Fondazione Cariciv e ha trovato una sintesi concreta in un emendamento dell’allora consigliere De Paolis, supportato da numerosi altri consiglieri.

L’assessore D’Amato, riconoscendone l’importanza, incluse il progetto nel documento programmatico sugli investimenti straordinari per l’ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del servizio sanitario della Regione Lazio, approvato lo scorso giugno, destinando alla realizzazione del reparto di radioterapia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia 8 milioni e 393mila euro circa.

Lo stesso finanziamento annunciato dal presidente Rocca e rilanciato con enfasi dal sindaco Tedesco.

Civitavecchia avrà un servizio di particolare rilievo per i suoi cittadini e per quelli dei territori limitrofi. Si tratta del riconoscimento dell’importanza di un progetto e di un lavoro svolto da tanti nel corso degli anni, che mi sarei aspettata avessero riconosciuto in molti”, conclude Marietta Tidei.