Raccolta fondi per l'azienda agricola Fioravanti di Ladispoli, andata a fuoco il 12 ottobre • Terzo Binario News

“Purtroppo giovedì 12 ottobre il frutto del nostro tenace lavoro è stato colpito e distrutto a causa di un incendio”.

I titolari dell’azienda agricola a conduzione familiare Fioravanti, di Ladispoli, in provincia di Roma, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe dopo le fiamme che hanno gravemente danneggiato l’attività.

“Fortunatamente – scrive l’organizzatore, Fabiano Fioravanti – noi e tutti i nostri animali stiamo bene, ma rimane la paura, la perdita finanziaria e gli ingenti danni”.

“Circa duemila balle di fieno sono andate in fumo mettendo in ginocchio l’intera azienda; alle porte del periodo invernale – spiega – ci troviamo sprovvisti della materia prima per nutrire il nostro bestiame e dei fondi per ricomprarlo”.

“Abbiamo voglia di ripartire – prosegue – e per questo ogni piccolo aiuto sarà un grande passo per la ricostruzione”.

La campagna ha avuto decine di donazioni arrivando a 2.300 euro. È raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/incendio-azienda-agricola-fioravanti-ladispoli