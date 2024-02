Raccolta del Farmaco, Cerveteri risponde presente • Terzo Binario News

Centro di Solidarietà Cerveteri e tante realtà di volontariato nel territorio impegnate nella maratona solidale

Torna la Giornata nazionale della Raccolta del Farmaco, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Onlus Banco Farmaceutico: fino a lunedì 12 febbraio ogni cittadino che si recherà nelle farmacie aderenti all’iniziativa potrà acquistare e donare farmaci che saranno destinati a persone in difficoltà. Anche quest’anno la Multiservizi Caerite e le farmacie private hanno risposto all’appello dei volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri e di tante realtà associative di volontariato del territorio, organizzando punti di raccolta all’interno delle farmacie del territorio. Oltre al Centro di Solidarietà, prendono parte alla maratona solidale: Scuolambiente, Auser, il Gruppo Scout Agesci 1, i ragazzi del Servizio Civile della Cooperativa Solidarietà, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi e i ragazzi del Giovanni Cena.

Aderiscono all’iniziativa la Farmacia n.5 di via Settevene Palo 81 a Cerveteri, la Farmacia n.2 di via Oriolo n.1 a Cerenova, la Farmacia Cavallini di via Vivaldi a Valcanneto e la Farmacia Prato Cavalieri di via Mario Pelagalli a Cerveteri.

“Un appuntamento con la solidarietà che si rinnova anche quest’anno – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – chiamiamo alla raccolta tutti i cittadini per dare un sostegno concreto a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Con un piccolo gesto possiamo aiutare chi ha veramente bisogno e mettere a disposizione dei beni di prima necessità come i medicinali. La nostra città risponde sempre dimostrando una grande solidarietà e generosità: sono certo che il nostro appello sarà accolto da tantissimi. Un sentito ringraziamento alle farmacie comunali e private che hanno aderito all’iniziativa”.

Ringraziamenti ai volontari, giungono anche da Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali, che dichiara: “La raccolta del Farmaco è un’iniziativa importantissima, perché consente al Centro di Solidarietà, che ringrazio, di dare un sostegno importante alle famiglie a cui periodicamente garantisce assistenza. A loro e a tutti i volontari impegnati, il mio ringraziamento per il lavoro fatto e per quanto stanno facendo. Ai cittadini, l’invito a recarsi nelle farmacie aderenti e a donare”.

La Giornata della Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il sostegno di FederChimica, AssoSalute, Federfarma, e CDO. La Giornata ha una storia lunga più di un decennio e, a Febbraio di ogni anno, raccoglie in tutta Italia, grazie ai volontari, milioni di scatole di farmaci che poi redistribuisce a livello locale alle famiglie che ne hanno bisogno.