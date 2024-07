Simone Mondelli carico: "Con la Futsal Civitavecchia vogliamo la serie B" • Terzo Binario News

Il ritorno del figliol prodigo all’Ivan Lottatori. Seguendo i dettami evangelici, alla Futsal Civitavecchia hanno riaccolto – anche se formalmente non se n’è mai andato – Simone Mondelli. Giovedì pomeriggio il pre-raduno rossoblù con mister Vincenzo Di Gabriele che ha sottoposto i giocatori a una serie di test atletici al fine di comprenderne lo stato di forma.

E con l’occasione ha parlato il giocatore, presentato qualche settimana fa dal Campo dell’Oro e che ora è tornato alla base, dopo essere tornato in vigore il vincolo sportivo che lo legava alla società di borgata Aurelia.

«Questi giorni di confusione – spiega Mondelli – sono stati utili per riflettere sul da farsi. A metà giugno c’erano delle situazioni che poi sono cambiate e devo dire che alla Futsal per me la porta è stata sempre aperta.

Ho ritenuto che tornare fosse la scelta giusta». Un aspetto che ha pesato sulla scelta è stato il mercato che la società nel frattempo ha messo in piedi, che ha portato al Lottatori elementi di categorie superiori come Jacopo Santomassimo, Matteo Proietti, Darío López, Cristian Trappolini: «Indubbiamente.

Qui c’è la volontà di disputare un campionato aggiudicarsi la C1 salendo in serie B e come prospettiva è sicuramente molto intrigante. Ora si gioca solo per vincere e sto pensando positivo, perché è arrivata gente veramente forte dalla quale ci sarà tantissimo da imparare», la conclusione di Simone Mondelli.

Tornando ai test, buona la presenza al Lottatori dove hanno saltato la seduta i soli Darío López e capitan Andrea Mori – infortunati ma tuttavia presenti entrambi a bordo campo – alla quale si sono aggregati diversi under sia della 19 che della 17. Presente anche Daniel Pernelli: questi, che si trova esattamente nella stessa posizione di Mondelli, ha risposto presente alla chiamata societaria sebbene sembrava destinato a spostarsi al Tamagnini.

C’è in corso una trattativa fra i due sodalizi, il cui esito al momento non è affatto scontato perché il giocatore sarebbe stuzzicato dal gialloverde ma al contempo Di Gabriele lo vorrebbe nel gruppo rossoblù. L’unica certezza è che l’attaccante ha dimostrato di stare molto bene fisicamente. Definito anche il quadro delle sfide precampionato, con il primo test in casa dell’ex squadra di diversi rossoblù ovvero il Real Fabrica al PalaAnselmi il 31 agosto.