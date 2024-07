Furto in casa dell'ex ambasciatore: rubati lingotti in oro e una pistola, bottino da 80mila euro • Terzo Binario News

Colpo grosso in casa di un ex ambasciatore. I ladri sono entrati in azione in un appartamento situato in piazza Bologna. Qui hanno “prelevato” lingotti in oro, gioielli e una pistola regolarmente detenuta e che si trovava all’interno di un armadio. Il bottino finale è di 80mila euro.

Secondo quanto appreso, la segnalazione alle forze dell’ordine – da parte della vittima, un 85enne – è giunta alle 8 di ieri, 26 luglio. I soliti ignoti hanno sfruttato un tubo del gas per accedere all’abitazione. Dopodiché, con l’utilizzo di una fiamma ossidrica, hanno aperto la cassaforte. E l’hanno ripulita.

Sulla vicenda indaga il commissariato Porta Pia. Sul posto anche il personale della Scientifica.