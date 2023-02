Raccolta alimentare per Turchia e Siria dell'Avab Bracciano: appuntamento il 22, 23 e 24 febbraio • Terzo Binario News

“Raccolta pro terremoto Siria e Turchia con il sostegno e patrocinio del comune di Bracciano.

L’associazione Avab odv Bracciano protezione civile chiede a tutti i cittadini di intervenire in aiuto delle popolazioni che stanno vivendo un dramma terribile. Dopo un evento sismico che ha portato morte e distruzione in Asia Minore.

L’Avab con la gentile collaborazione e supporto della Misericordia di Bracciano è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno donare prodotti necessari (come da locandina) e ognuno di noi con un piccolo aiuto può fare la differenza.

In molti paesi si stanno attivando le raccolte, Bracciano è pronta a partire e a far sentire la sua solidarietà.

Grazie a tutti voi, grazie ai volontari dell’Avab e della Misericordia Bracciano che si metteranno a disposizione per raccogliere, censire, dividere, impacchettare, e portare a destinazione tutto ciò che si raccoglie, pronti a far arrivare prima possibile gli aiuti in una terra lontana ma vicina nel cuore di tutti.

Grazie all’Amministrazione comunale di Bracciano che prontamente si è prestata a supportare l’iniziativa.

22/23/24 febbraio…..Noi ci siamo!!!!!!”

Avab odv Bracciano