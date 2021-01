Quattro artiste dipingono i murales alla Salvo D'Acquisto di Cerveteri - Terzo Binario News

Si tratta del progetto “Coloriamo la nostra Scuola” ideato da Donato Ciccone

Il progetto “Coloriamo la nostra Scuola” ideato da Donato Ciccone, prende il volo all’istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto a Cerveteri grazie ad un’agorà di artisti Laziali che contemporaneamente in un solo weekend, hanno realizzato 4 opere dedicate alla cultura.

Un sentito ringraziamento va alle artiste Manuela Merlo, Giusy Guerriero, Monica Marra, Tiziana Rinaldi Giacometti e all’Ass. Cult. Spazio ArtLab 81. Inoltre un enorme grazie alla dirigente scolastica Velia Ceccarelli e all’assessora Cennerilli. Il progetto (è a costo zero per la scuola ed il comune) continua grazie agli sponsor e donazioni di singoli cittadini e commercianti ceriti, come Esigibili per il supporto tecnico, Viola per le vernici e l’ospitalità del forno ArteFarina.

“Aiutateci a continuare questo magnifico sogno, continuate a donare e grazie alla generosità delle artiste. Arrivederci al prossimo fine settimana con un’opera per i più piccoli al plesso Tyrsenia”.