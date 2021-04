Quasi completato il palasport di Allumiere - Terzo Binario News

“L’Amministrazione Comunale di Allumiere, a seguito della partecipazione al bando pubblico della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” per la manutenzione straordinaria della palestra comunale in località S. Antonio, sta finalmente ultimando i lavori.

Nel dettaglio sono diversi gli interventi messi in atto per completare il restyling della palestra, conferendo a questo spazio un valore aggiunto. Il nuovo palasport avrà un locale spogliatoio completamente rinnovato, con realizzazione di due nuovi servizi per diversamente abili.

L’area vera e propria della palestra è completamente ripensata con la realizzazione di tribune e la realizzazione di un piccolo spazio bar e servizi per il pubblico. L’intera area è stata completata con una nuova copertura coibentata e anti condensa, con apertura di sei finestre e miglioramento impianto antincendio.

Anche l’esterno vede nuovi interventi sia di illuminazione che strutturali. Il Sindaco Antonio Pasquini: “Anche questo un obiettivo realizzato, presentato nel programma elettorale e portato a compimento. Un intervento che permetterà di vivere a 360° questo spazio di aggregazione che siamo certi permetterà una crescita delle realtà che potranno vivere queste spazi”.

Prosegue il delegato allo sport Gabriele Volpi “Questa operazione di nuova funzionalità ci consente di fare emergere tutto il potenziale del luogo, riconsegnando alla città ed alla collettività un importante luogo di coesione innanzi tutto sociale.

L’obiettivo è proprio quello di promuovere iniziative volte a potenziare l’attività sportiva e a diffonderne la cultura del benessere psicofisico. Iniziamo finalmente a vedere le prime realizzazioni, dopo anni passati a lavorare a testa bassa nelle diverse progettazioni. Siamo orgogliosi di vedere finalmente il completamento del PalaSport del Comune di Allumiere”.

il sindaco Antonio Pasquini