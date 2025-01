Quali sono i vantaggi delle calze a compressione graduata: come sceglierle? • Terzo Binario News

Le calze a compressione graduata rappresentano un ottimo aiuto per chi ha necessità di migliorare la salute delle gambe, o prevenire i disturbi legati alla circolazione del sangue. Si tratta di dispositivi medici progettati per esercitare una pressione decrescente sugli arti inferiori, partendo dalla caviglia per poi diminuire progressivamente verso il polpaccio e la coscia. Quando si desidera scegliere un prodotto di questo tipo, è importante optare per i migliori e ottenere un aiuto concreto oltre che mirato. Sul mercato, tra i brand che si impegnano a fare la differenza, Relaxsan è da prendere in considerazione: sul sito relaxsanshop.it si possono trovare modelli differenti di qualità e per ogni tipo di necessità. Ma quali sono i loro reali benefici, chi dovrebbe utilizzare questo tipo di calze e come scegliere quelle più adatte? Scopriamolo insieme.

A chi sono consigliate le calze a compressione graduata

Le calze a compressione graduata sono raccomandate per molte persone, non solo a chi soffre di alcune patologie specifiche. Questi dispositivi medici possono essere indossati altresì da soggetti che vorrebbero prevenire i fastidi legati alla cattiva circolazione. In ogni caso, tra i destinatari principali si possono evidenziare quelli che seguono.

Soggetti che soffrono di insufficienza venosa cronica

Questa è una condizione da non sottovalutare e si presenta quando le vene non riescono a garantire il corretto ritorno del sangue al cuore. Una patologia che causa gonfiore, pesantezza e, in alcuni casi, l’insorgenza delle vene varicose. Le calze a compressione graduata entrano in gioco per ridurre i sintomi e migliorare, man mano, la situazione.

Donne in gravidanza

Durante il periodo della gravidanza potrebbe accadere un aumento del volume sanguigno. Insieme alla pressione esercitata dall’utero si potrebbe verificare un problema di circolazione e di gonfiore.

Chi svolge lavori sedentari o in piedi per molte ore

I soggetti che svolgono dei lavori sedentari o passano molte ore in piedi possono soffrire di cattiva circolazione del sangue. In questo caso, il dispositivo offre un supporto continuativo e allevia la sensazione di stanchezza.

Persone che viaggiano spesso

Da queste condizioni particolari potrebbero essere colpiti anche coloro che viaggiano spesso in aereo, in treno oppure in auto. Il rischio è di sviluppare dei gonfiori alle gambe e, in casi estremi e poco comuni, una trombosi venosa profonda.

Pazienti in fase post-operatoria

A seguito di alcuni interventi chirurgici, specialmente ortopedici, le calze a compressione sono spesso prescritte per prevenire la formazione di coaguli e per aiutare l’attività della circolazione sanguigna.

I vantaggi delle calze a compressione graduata

Come si evince, questi strumenti possono offrire numerosi vantaggi che riguardano la prevenzione e il trattamento dei possibili disturbi. Tra i benefici da evidenziare, troviamo:

la compressione stimola il flusso del sangue verso il cuore , limitando il ristagno venoso per migliorare l’ossigenazione dei tessuti;

, limitando il ristagno venoso per migliorare l’ossigenazione dei tessuti; la capacità di alleviare i disturbi di chi soffre di edema o gambe pesanti , traendo beneficio durante l’arco della giornata;

, traendo beneficio durante l’arco della giornata; la prevenzione nella formazione delle vene varicose , soprattutto nei soggetti predisposti geneticamente;

, soprattutto nei soggetti predisposti geneticamente; il recupero muscolare rapido, grazie all’eliminazione diretta delle tossine accumulate durante le attività fisiche.

Oltre ai benefici medici, molte persone apprezzano la sensazione di sostegno e leggerezza offerta da queste calze, che migliorano il benessere generale.

Come scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze

Per ottenere i vantaggi di cui sopra è importante valutare alcune caratteristiche, ideali per poter scegliere le calze a compressione graduata corrette per ogni tipo di persona.

La prima cosa da verificare è il livello di compressione, misurato in mmHg, che può essere:

leggero : è adatto a un uso quotidiano o per prevenzione (15-20 mmHg);

: è adatto a un uso quotidiano o per prevenzione (15-20 mmHg); moderato : da prediligere per chi ha dei problemi moderati (20-30 mmHg);

: da prediligere per chi ha dei problemi moderati (20-30 mmHg); forte: perfetto in presenza di per patologie serie o comunque sotto prescrizione medica (30-40 mmHg).

In secondo luogo si sceglie la lunghezza, disponibile fino al ginocchio oppure la coscia. Non da meno il tipo di materiale, preferendo le soluzioni traspiranti e di alta qualità, ideali per un uso prolungato nel tempo.

Le caratteristiche tecniche non escludono quelle estetiche, infatti i modelli oggi a disposizione sono disponibili in diversi colori e stili per adattarsi alle varie esigenze personali.