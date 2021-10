Pusher incorreggibile a Civitavecchia: arrestato ai domiciliari per possesso di droga - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato S. I., 38enne civitavecchiese, dando esecuzione alla misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma il 13 ottobre.

Il 38enne, che al momento dell’arresto si trovava sottoposto alla Misura cautelare degli arresti domiciliari per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, era già stato tratto in arresto dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di viale della Vittoria il 7 ottobre poiché trovato in possesso di 80 gr di sostanza stupefacente e del materiale utile al suo confezionamento.

L’uomo, sebbene sottoposto a misura, e già diffidato formalmente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in occasione di un precedente controllo operato dagli agenti del Commissariato nel mese di maggio, nel corso del quale era stato trovato, in possesso di sostanza stupefacente, non curante del provvedimento ha continuato a perseverare nell’illecita attività.

Dopo l’esecuzione della misura il 38enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.