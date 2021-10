Incidente sull'Ostiense fra auto e bus, un morto - Terzo Binario News

In codice rosso il conducente RomaTpl dello 017

Alle 05,00 di questa mattina la sala operativa inviava la squadra Vvf

13/A sulla Via Ostiense all’altezza del civico 1693 per un grave incidente che coinvolgeva un autobus 017 dell’Atac fuori servizio ed una autovettura Nissan Qashqai.

Nell’impatto perdeva la vita il conducente (uomo del 1992) dell’autovettura mentre l’autista del bus veniva trasportato all’ospedale in codice rosso.

La via Ostiense chiusa su entrambi i lati.

La nota di Roma Capitale – Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute questa mattina per i rilievi di un incidente mortale avvenuto intorno alle 5.00 in via Ostiense, altezza civico 1693.

A perdere la vita un uomo di 28 anni alla guida di una Nissan Qashqai, che si è scontrata frontalmente con un bus della linea 017 della RomaTPL fuori servizio. Il conducente del bus, un uomo di 50 anni, è stato trasportato per accertamenti presso il San Camillo

. Via Ostiense è tuttora chiusa. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.