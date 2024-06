Pusher 26enne arrestato a Civitavecchia dalla Polizia • Terzo Binario News

Trovato con mezzo chilo di hashish e materiale per il confezionamento

I poliziotti, durante l’attività, hanno proceduto al controllo del ragazzo, con piccoli precedenti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, trovandolo in possesso di circa mezzo chilogrammo di hashish già confezionato e suddiviso in dosi pronto per la vendita.

Durante la perquisizione sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati 2 coltelli, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia.