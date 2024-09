Pulizie straordinarie di Csp nei quartieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Interventi di sfalcio e pulizia nel quartiere di San Liborio. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti in Via Domenico Castelli, Via Padre Gian Battista Labat, Via Cerruti, Via Gian Girolamo Frezza e in Via Onofrio Brancato.

Sfalcio e pulizia stradale, il calendario settimanale

Nella settimana che va dal 9 al 14 settembre 2024 il calendario degli interventi prevede operazioni di pulizia in Viale Garibaldi, Piazza Verdi, Via Aurelia Nord (alta), il quartiere Cappuccini, Largo Acquaroni e vie adiacenti. Il lunedì è prevista, come sempre, la pulizia straordinaria del Mercato di Piazza Regina Margherita.

Pulizie straordinarie nei quartieri cittadini

Da martedì 10 settembre e per i giorni a seguire, si interverrà in tutti i quartieri cittadini, con intensificazione dei servizi di spazzamento, sfalcio erba e lavaggio stradale, toccando tutti i quartieri della città, grazie al supporto operativo degli operatori di CSP. Su indicazione del CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici srl, di concerto con l’Assessorato all’Ambiente, si è infatti deciso di intervenire di settimana in settimana su un quartiere specifico. Con questo piano operativo “accurato” di pulizia dei quartieri si vuole restituire decoro a ogni zona della città, una modalità di azione integrata che con la collaborazione dei cittadini l’Azienda conta di rendere ordinaria per contrastare preventivamente degrado e abbandono di ogni area.

In dettaglio, il piano prevede che da martedì 10 settembre e per tutta la settimana operatori intervengano nel quartiere di Boccelle, con mezzi meccanici e manualmente”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl