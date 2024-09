Pulizia straordinaria di Csp al mercato di Civitavecchia • Terzo Binario News

Interventi anche a corso Marconi e in centro

Spazzamento e sanificazione strade e Mercato centrale

Report di Martedì, 10 settembre 2024

Sanificazione colonne e punti sensibili di Corso Marconi

La pulizia delle aree e degli spazi pubblici cittadini, oltre alla raccolta corretta e puntuale dei rifiuti, è un’altra importante attività che qualifica la città. CSP srl svolge anche il servizio di pulizia e lavaggio di strade e portici, secondo un calendario prestabilito ma che si adatta al mutare delle esigenze.

Spazzamento e pulizia marciapiedi in centro

Viale Guglielmotti, Via Pirgi, Via Malta, Largo dei Tirreni, Largo Galli, Piazza Betlemme e Viale Garibaldi. Queste le vie interessate dalle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato, avvenute nella giornata di lunedì ad opera di CSP, per la rimozione di foglie, terra e detriti.

Mercato, nuova pulizia straordinaria

Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria al mercato di Piazza Regina Margherita, oltre ovviamente alla consueta pulizia quotidiana dell’area. Si tratta di un’azione continuativa di pulizia del mercato volta a migliorare ulteriormente le condizioni igieniche in un’area così delicata e frequentata di Civitavecchia. Queste iniziative richiedono, ovviamente, anche la collaborazione sia dei cittadini che degli operatori del mercato, che sono invitati a rispettare il regolamento vigente. La sinergia tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una città più pulita e vivibile per tutti”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl