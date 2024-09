Moda e solidarietà a Civitavecchia, al porto storico torna "Ciambella & friends" • Terzo Binario News

Dopo il successo dello scorso anno l’appuntamento è venerdì sera. Già in distribuzione gli inviti

Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, venerdì 13 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del porto storico di Civitavecchia, approda la seconda edizione di “Franco Ciambella & friends”, evento charity che destinerà l’intero incasso delle libere donazioni all’associazione “Susan Komen Onlus” per la lotta ai tumori al seno.

Dalla suggestiva scalinata settecentesca di porta Livorno sfileranno fini lavori di alto artigianato artistico degli stilisti Franco Ciambella accanto a Sabrina Persechino, Mario Dice e, per la prima volta nella sua città, il giovane stilista civitavecchiese, Gabriele Caputo, direttamente dall’Accademia delle Belle Arti di Roma Aba.

Sarà una serata nella quale il fuoco vivo della passione, motore irrazionale dell’esistenza per i Greci, scalderà tutto il pubblico ed illuminerà ancora di più la passerella, sfidando la luce naturale della luna.

I momenti di pura moda si alterneranno ad esibizioni “live” di artisti, i cui nomi saranno svelati in conferenza stampa. Alle performance dei vari ospiti si susseguiranno una serie di omaggi e riconoscimenti.

“Franco Ciambella & friends”, appuntamento evento ormai patrimonio artistico-culturale della città di Civitavecchia, perché nata lo scorso anno dall’evoluzione di “Frammenti”, tornerà ad offrire alla platea contributi artistici studiati ad hoc per dare vita ad una serata unica e irripetibile.

“Franco Ciambella & friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius” e vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Marco Piendibene oltre al patrocinio dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino.

Gli inviti per la serata possono essere già ritirati, prenotando al numero 0766/28870 o direttamente presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 (ore 9-13 e 16-19,30) o presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30 (ore 9-13 e 16-19,30).