Pubblicato l'Avviso per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, per il Centro ''Marco Vannini'' di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale RM4.1, ha pubblicato l’Avviso per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, mediante co-progettazione, per la realizzazione delle attività connesse al funzionamento del Centro ”Marco Vannini” per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti ai minori.

L’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento della rete territoriale di prevenzione, di protezione e di presa in carico delle situazioni di vulnerabilità che coinvolgono bambini e adolescenti nei territori degli Ambiti Sociali RM4.1 e RM4.2, comprendenti i Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli.

Il progetto nasce dal finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico dedicato alla prosecuzione e all’ampliamento della Rete dei Centri regionali per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti ai minori. La proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo di circa 210 mila euro, e avrà una durata di 24 mesi.

Il Centro “Marco Vannini”, che avrà sede a Civitavecchia, sarà un presidio specialistico dedicato alla tutela dei minori vittime di abuso e di maltrattamento, con l’obiettivo di offrire interventi integrati, multidisciplinari e qualificati a supporto dei minori e delle loro famiglie, in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali, con la ASL e con gli altri soggetti della rete.

Attraverso la procedura di co-progettazione, il Comune intende individuare gli Enti del Terzo Settore che contribuiranno alla definizione e alla realizzazione delle attività del Centro, valorizzando competenze, esperienze e professionalità già presenti sul territorio.

“Con questo avviso – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – compiamo un passo fondamentale per consolidare un sistema di tutela dei minori sempre più efficace, nonché capace di rispondere tempestivamente alle situazioni di abuso e di maltrattamento. Il Centro Marco Vannini rappresenta non solo un presidio operativo, ma anche un simbolo dell’impegno delle istituzioni nel garantire protezione, ascolto e percorsi di cura ai bambini e agli adolescenti più fragili.”

“Lavorare in rete tra Comuni, ASL e Terzo Settore – prosegue l’Assessora – è la chiave per affrontare fenomeni complessi che richiedono competenze multidisciplinari e interventi coordinati. Grazie al finanziamento regionale e alla collaborazione tra gli Ambiti RM4.1 e RM4.2 potremo offrire servizi specialistici e rafforzare la capacità del territorio di prevenire, di intercettare e di contrastare ogni forma di violenza sui minori. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali dei Servizi Sociali e a tutto il personale coinvolto per il prezioso lavoro svolto nella predisposizione del progetto e dei numerosi altri dedicati alla tutela dei minori”.

Gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata alle ore 13.00 del 6 luglio 2026.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella promozione di politiche sociali orientate alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, investendo nella costruzione di una rete territoriale sempre più solida e più qualificata, a sostegno dei minori e delle famiglie.