Provoca incidente sulla Cassia, positivo all'etilometro dei Carabinieri di Bracciano - Terzo Binario News

Nello schianto è rimasto ferito gravemente un 24enne

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano sono intervenuti per un incidente stradale in via Cassia all’altezza Km 12, dove poco prima una Bmw x5, condotta da un 32enne romano incensurato (e rimasto illeso a seguito dell’evento) è risultato positivo all’etilometro.

Poco prima aveva impattato contro una Saxo condotta da un 24enne poi trasportato presso l’ospedale Sant’Andrea in condizioni gravi.

Dall’esito dei rilievi effettuati, sembrerebbe che la Bmw, sopravvenendo a forte velocità dalla via Sacrofano-cassia, non si sia avveduto della Citroen che si stava immettendo sulla via principale, travolgendola.