Protocollo d'intesa per un sistema di protezione delle vittime di reati violenti - Terzo Binario News

Accordo tra Ordine degli Avvocati, Asl Roma 4 e Procura di Civitavecchia



A partire dal 1 febbraio 2021 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia sarà attivo un nuovo servizio dedicato alle vittime di reato che fornisca loro un primo supporto psicologico attraverso un’attenta analisi della domanda, fornendo informazioni sull’iter giudiziario, un orientamento sul percorso da intraprendere e una presa in carico psico-sociale attraverso la rete dei servizi socio-sanitari e i centri antiviolenza presenti sul territorio del distretto giudiziario di riferimento.

Il Servizio sarà operativo per due giorni alla settimana e gestito da cinque psicologi.

Parallelamente, la Procura della Repubblica di Civitavecchia si impegnerà alla definizione di un elenco di esperti ed esperte in psicologia e neuropsichiatria infantile che saranno impegnati come consulenti tecnici nella raccolta delle informazioni testimoniali delle vittime minorenni o adulte in condizione di particolare vulnerabilità insieme alla polizia giudiziaria, anche attraverso la predisposizione di turni h24.

Oltre alla firma del Protocollo d’intesa, oggi si è inaugurata anche la sede dove avverranno questi due diversi interventi: uno spazio dedicato all’interno dell’ufficio giudiziario realizzato dalla ASL Roma 4 , non solo caldo e accogliente ma anche organizzato per gestire sia le consulenze all’interno del servizio per l’orientamento sia gli ascolti giudiziari, due attività distinte ma complementari in quanto tutte atte a migliorare il sistema di protezione delle vittime di reati come l’abuso e il maltrattamento all’infanzia, la violenza di genere e domestica, lo stalking, la tratta.