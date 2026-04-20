Protesta dei taxi di Civitavecchia: "No alle licenze dagli altri comuni" • Terzo Binario News

Presidio al Pincio, poi incontro informale con Piendibene, intenzionato ad andare avanti

Protesti dei tassisti a Civitavecchia: ferme le auto bianche radunate a piazzale Matteuzzi, davanti alla stazione.

Poi i tassisti si sono spostati a piazzale del Pincio dove una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Marco Piendibene.

Sul tavolo, la preoccupazione per un’ipotesi di apertura delle licenze anche ai comuni limitrofi. “Siamo 40, forse un numero eccessivo, e stanno scadendo le licenze stagionali”.

Dal Pincio fanno sapere che della questione si parlerà in un tavolo apposito.