 Protesta dei taxi di Civitavecchia: "No alle licenze dagli altri comuni" • Terzo Binario News

Protesta dei taxi di Civitavecchia: “No alle licenze dagli altri comuni”

Apr 20, 2026 | Senza categoria

taxi protesta stazione civitavecchia

Presidio al Pincio, poi incontro informale con Piendibene, intenzionato ad andare avanti

Protesti dei tassisti a Civitavecchia: ferme le auto bianche radunate a piazzale Matteuzzi, davanti alla stazione.

taxi protesta pincio civitavecchia (22)

Poi i tassisti si sono spostati a piazzale del Pincio dove una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Marco Piendibene.

taxi protesta stazione civitavecchia (22)

Sul tavolo, la preoccupazione per un’ipotesi di apertura delle licenze anche ai comuni limitrofi. “Siamo 40, forse un numero eccessivo, e stanno scadendo le licenze stagionali”.
Dal Pincio fanno sapere che della questione si parlerà in un tavolo apposito.