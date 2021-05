Prostituzione sull'Aurelia: 56enne accompagnava due lucciole sul luogo di "lavoro" - Terzo Binario News

Intervento dei carabinieri, incensurato ai domiciliari: è accusato di favoreggiamento della prostituzione

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un italiano di 56 anni, incensurato, poiché responsabile di aver fornito il proprio aiuto a due cittadine straniere, intente a prostituirsi a Roma, sulla Via Aurelia.

Dimostrata l’abitualità dell’uomo ad accompagnare più volte le donne sul posto di “lavoro”, i Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato per favoreggiamento della prostituzione. Per il 56enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.