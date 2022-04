Proseguono a Manziana le iniziative solidali per la popolazione ucraina - Terzo Binario News

A Manziana in corso la quarta raccolta di beni di prima necessità per l’emergenza Ucraina.

Ricordiamo che questa mattina è in corso la quarta raccolta di beni di prima necessità per l’emergenza ucraina. In Via degli Scaloni (ex sede della Polizia locale), possono essere raccolti:

– alimenti non deperibili

– pannolini

– farmaci da banco (senza prescrizione medica) e materiali per medicazioni

– vestiti nuovi (o usati purché sanificati e messi sotto vuoto)