Pronta la ruota panoramica di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’esperimento alla Marina vicino alla Statua del Bacio, la giostra rimarrà quattro mesi

Finalmente pronta la ruota panoramica che incornicia la Statua del Bacio alla Marina di Civitavecchia.

Da giorni gli operai erano al lavoro per il montaggio della struttura e ora finalmente è pronta. Non ancora per l’avvio ma il perimetro è delimitato.

Ovviamente ai civitavecchiesi non è passato inosservato il montaggio della giostra, tant’è vero che i social si sono riempiti di scatti – alcuni anche particolarmente suggestivi – che valorizzano la skyline di Civitavecchia.

Molte anche le polemiche fra coloro che invece sono contrari all’installazione, ritendendola non idonea per un contesto piccolo come Civitavecchia.