Promozione: volano Tolfa, Borgo San Martino e Santa Marinella - Terzo Binario News

Il Tolfa vola, Borgo San Martino e Santa Marinella lo incalzano. Le compagini del comprensorio si stanno facendo valere nel girone A di Promozione dopo i successi ai danni, rispettivamente, di Carbognano (2-0), Pescia Romana (2-1) e Pianoscarano (5-0) nell’undicesima giornata.

Meglio di tutti i collinari, che hanno espugnato il Carosi-Martinozzi di Carbognano segnando una rete per tempo, la prima porta la firma di Montironi, la seconda di Matteo Trincia.

Per la compagine di Daniele Fracassa è la seconda vittoria consecutiva in trasferta – dopo quella di Viterbo contro il Pianoscarano mercoledì scorso – e la quinta di fila: indice di uno stato di forma niente male, nonostante qualche assenza patita anche nell’ultima sfida.

I gialloneri ceriti, dopo tre occasioni di cui una clamorosa capitata a Vignaroli, ribaltano il punteggio segnano nella ripresa: dapprima opportunità per Esposito che calcia a lato su imbeccata di Paraschiv; quindi rete del Pescia segnata da Maresi su un pallone danzante in area; pareggio di Antonangeli dal limite dell’area la cui conclusione beffa Notari; gol decisivo di Paraschiv che, appostato sotto porta, spedisce nel sacco un respinta corta di Notari su colpo di testa di Moretti.

Infine il Santa Marinella, che stampa la cinquina al Pianoscarano. Per i rossoblù di casa, ritorno in campo di capitan Trebisondi con il primo tempo che basta per mettere il risultato al sicuro da brutte sorprese. La prima occasione è ospite con traversa piena colpita da Pecci su punizione. Poi inizia lo show del Santa Marinella con due tiri, prima di Ferro fuori poi Converso calcia a lato di poco. L’1-0 lo firma Belardinelli di testa, che sfrutta al meglio un cross di La Morgia. Un contropiede di Pagliuca senza esito è l’antipasto del raddoppio che arriva per merito di Ferro che trasforma in oro una fuga a sinistra di Converso con un tocco preciso all’angolino. I santamarinellesi di fatto chiudono la pratica andando sul 3-0. Stavolta è Gallitano in mischia a spedire la palla in porta su punizione di Pagliuca. Nell’occasione, le proteste che il capitano viterbese Stefano Chiarabini rivolge all’arbitro Pierfrancesco Bauco di Frosinone vengono gradite e lo manda direttamente sotto la doccia. A fine primo tempo, dapprima il portiere Laurenti chiude in uscita su Belardinelli ma poi capitola per la quarta volta, ancora per merito di Gallitano che lo trafigge in acrobazia da dentro l’area di rigore. Con la gara ormai acquisita per mister Nicola Salipante si apre la possibilità di sperimentare ed ecco che sale in cattedra il centravanti Ivan Vaitovich classe 2002. Centimetri, chili e tecnica che si mostrano a metà della ripresa. L’attaccante della Juniores fa impazzire la difesa ospite con un doppio dribbling in area e, prima che possa sparare a botta sicura, viene atterrato. Si presenta dal dischetto e spiazza il numero 1 viterbese sancendo di fatto la fine delle ostilità. Felice il tecnico Salipante: «Avevo chiesto alla squadra di chiuderla subito e sono stato accontentato. Ciò ha permesso di dare spazio anche a quei calciatori che finora non avevano giocato».

In classifica in testa è rimasto l’Antica Aurelio con 31 punti mentre il Tolfa è secondo a quota 27; Borgo San Martino dietro di tre lunghezze con 24 punti e Santa Marinella quarto a 22 con il Fregene a 20 che deve però recuperare la trasferta di Montefiascone. E proprio l’undici falisco domenica dovrebbe salire a Tolfa ma visti i casi di Covid in squadra che hanno costretto al rinvio delle ultime gare, il condizionale è necessario: non è detto che la partita dello Scoponi si disputi domenica 19 dicembre come da calendario.