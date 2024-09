Nella terza giornata di Campionato Promozione il Cerveteri pareggia in casa contro l’Atletico Capranica e sale a 5 punti in classifica.

Solamente 0 a 0 per i ragazzi di Mister Andrea Gabrielli, ma la squadra corre e lotta su ogni pallone.

Ora il turno di riposo per i verdazzurri, una pausa utile per rifiatare, rimettere in ordine le idee e ripartire alla ricerca dei tre punti.