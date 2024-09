Beach rugby giovanile a Santa Marinella, tanta gente in spiaggia • Terzo Binario News

Una importante mattinata sportiva si è svolta oggi sulla spiaggia della Perla in occasione del primo torneo di beach rugby rivolto agli under 12 a cui hanno preso parte la Asd Santa Marinella Rugby, la Us Roma Rugby, la Primavera Rugby Asd, l’Arvalia Villa Pamphili Roma Asd e la Asd Civitavecchia R. Centumcellae, alla presenza del sindaco Pietro Tidei, della consigliera delegata allo sport Marina Ferullo e dei rappresentanti del Cr Lazio Sabrina Miceli e Simone Olleia.

“Un’iniziativa molto importante per il nostro territorio – ha affermato il sindaco Tidei – in quanto si è disputato il primo torneo di beach rugby su uno dei tratti più belli del litorale romano.

A qualche mese dalla prima festa del rugby che si è svolta sul campo dello stadio Fronti, fiore all’occhiello della Città dello Sport su cui tanto ci siamo e stiamo impegnando, abbiamo assistito ad un evento sportivo di carattere regionale di alto livello con tanto entusiasmo e divertimento.

Desideriamo che Santa Marinella continui ad avvicinare sempre più ragazzi a praticare attività sportive di loro piacimento, per potersi svagare anche all’aria aperta, esprimendosi liberamente per scopi di squadra ed oggi, il nostro territorio ne offre molteplici di possibilità ed altrettante saranno disponibili prossimamente.

Come abbiamo spesso sostenuto con la delegata Marina Ferullo, tornare a parlare di sport sul nostro territorio per noi è motivo di grande orgoglio. Il rugby, così come il calcio, il basket, la danza e così via, sono insegnamenti particolarmente educativi, radicati nei valori più veri, strumenti di crescita e aggregazione per i ragazzi.

È proprio sul campo infatti che iniziano a comprendere cosa significhi ritrovarsi e fare squadra, mettendo in pratica condivisione, socialità, comprensione, confronto e sostegno tra compagni. Ci auguriamo di poter ospitare altrettante iniziative di livello anche nel rugby affinché questo sport possa continuare a regalare alla nostra città altrettante importanti soddisfazioni”.

Il Sindaco Pietro Tidei