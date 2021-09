Promozione, il derby di Coppa Tolfa Santa Marinella apre la stagione - Terzo Binario News

Comincia la stagione di Tolfa e Santa Marinella con il primo turno di Coppa Italia. Si scende in campo nel nuovo Scoponi alle 15.30.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento. Per mister Fracassa tutti disponibili, con il solo dubbio legato a Savarino che proverà prima dell'inizio dell'incontro.

“Siamo carichi di lavoro ma al contempo tranquilli, vogliamo vincere imponendo il nostro gioco. In settimana abbiamo preparato anche i tiratori dei rigori nel caso, al termine dei 90′ fossimo in parità” il commento del tecnico collinare.

Decisamente messi peggio i rossoblù, a causa di svariate assenze.

“Abbiamo perso Caforio approdato al Civitavecchia, avendo lui chiesto di andare in categoria superiore e ho cercato di accontentarlo – afferma mister Salipante – e ci sono Gallitano fermato da un fastidio muscolare, De Angelis squalificato, Delogu con il naso rotto oltre a Pagliuca e Iacovella vittime di malanni alle ginocchia. La difesa è da inventare, gli altri verranno schierati sulla base della mia scelta sugli under. Sicuri in campo De Santis e capitan Trebisondi.

All’inizio la Coppa te la giochi come viene viene, serve a testare la tenuta atletica della squadra ma l’obiettivo è e rimane la salvezza”.

Arbitro dell’incontro sarà David Nuccetelli, assistito da Daniele Monaco e Francesco Zuliani, con tutta la terna della sezione di Roma 2.