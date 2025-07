Promozione, cambia tutto a Cerveteri: fusione con il Borgo San Martino e arriva il ds Oberdan Scotti • Terzo Binario News

Novità anche sul fronte acquisti della squadra di mister Marco Ferretti

Grosse novità a Cerveteri, sia societarie che di squadra.

In primis, la fusione con il Borgo San Martino, con la denominazione che diventa Cerveteri Bsm.

“Volevamo annunciare tre grandi novità in casa Città di Cerveteri.

La fusione con l’Asd Nuovo Borgo San Martino, società del territorio con la quale unire le forze ed ampliare gli orizzonti calcistici Il nostro main sponsor Grande Impero Azienda ormai diventata leader nella panificazione con la quale vogliamo affrontare un percorso importante basato sull’etica e la qualità che sicuramente ci porterà lontano.

Ed infine una novità per il vestiario tecnico siamo quindi fieri di annunciare la collaborazione con “CAMASPORT” Azienda Italiana (Brescia) Qualità e servizio TOP Grazie alla Dinamic Team Abbiamo optato per questa soluzione poiché cerchiamo serietà, competenza,qualità. “CAMASPORT” fornita da Dinamic Team rispecchia alla perfezione quella che è la nostra filosofia di lavoro”.

Il nuovo ds

“Entra a far parte della nostra famiglia,con la figura di direttore sportivo della prima squadra e del settore agonistico Oberdan Scotti che,insieme al nostro DG Valerio Gnazi ed al mister “Lupo” Ferretti,siamo sicuri formeranno una triade importante sia per la direzione sportiva della società tutta, sia per la valorizzazione del nostro settore giovanile ma soprattutto per far sbocciare i ragazzi che sono approdati (ed approderanno…)in prima squadra.

Questa è la linea societaria e pensiamo di aver gettato basi importanti,il resto lo dirà il campo

Benvenuto Oby e buon lavoro”.

Gli annunci sul fronte dei giocatori

TEO PATRASCU resta in verdeazzurro!

Centrocampista di qualità, corteggiato da diverse squadre ma deciso a continuare il suo percorso con noi. Fedeltà, cuore e visione di gioco!

LUCA CIACCIA è un nuovo giocatore del Cerveteri!

Classe 1996, portiere di grande esperienza: cresciuto a Ladispoli, ha difeso i pali di Manciano, Carbognano, Tolfa, Parioli e Ronciglione. Sicurezza tra i pali!

VALERIO ARDEL, centrocampista classe 2005, approda al Cerveteri!

Ha maturato esperienza con Vigor Perconti, Ladispoli e Civitavecchia, pronto a dare il massimo con la nostra maglia!

ALESSIO DARMINI, difensore classe 2006, arriva al Cerveteri dopo le esperienze con Aurelio, Ottavia, Vis Aurelia e Unipomezia. Giovane e determinato, pronto a farsi valere!

JUNIOR FERRUZZI, difensore classe 2005, ha indossato le maglie di Grifone, Vis Aurelia, Aurelio e Borgo Palidoro. Grinta, solidità e spirito di sacrificio al servizio della squadra!

CHRISTIAN LUCRINI, esterno classe 2007, arriva dal Ladispoli dopo aver già collezionato presenze in prima squadra. Talento e velocità sulla fascia!

LUCA SPACCAROTELLA rinnova con noi!

Terzino instancabile, preciso nei fondamentali offensivi e difensivi: un punto fermo del nostro progetto!