Prodotti della tradizione di Civitavecchia, la Pro Loco invita a scoprire le Fave da morto • Terzo Binario News

Il primo novembre showcooking e degustazione in piazza Fratti

L’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), è uno dei soggetti accreditati dall’UNESCO

come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del

Patrimonio Culturale Immateriale sottoscritta nel 2003.

A distanza di venti anni, l’Unesco ha rilanciato l’emergenza rispetto al rischio che il nostro patrimonio

immateriale venga dimenticato, o peggio inglobato negli usi e costumi che a livello mondiale stanno

sempre più uniformandosi, e ha chiesto alle Pro Loco d’Italia di attivarsi per perpetuare la memoria

storica.

A tal fine la Pro Loco di Civitavecchia ha avviato già dallo scorso 2023 un progetto di valorizzazione

dei prodotti tipici e tradizionali per promuovere le specificità territoriali connesse al patrimonio

agroalimentare della città.

Il progetto prevede la collaborazione attiva di tante realtà, tra cui la Confcommercio Civitavecchia –

Litorale Nord, l’Istituto di Istruzione Superiore Stendhal–Indirizzo Enogastronomico Lucio

Cappannari, la Società Storica Civitavecchiese, la condotta locale di Slow Food, alcuni ristoratori e

tanti amici che sostengono con passione le diverse iniziative. Il percorso, iniziato a settembre del 2023

con la presentazione della Zuppa di Pesce Civitavecchiese inserita nell’elenco dei P.A.T. grazie proprio

alla Pro Loco, e proseguito poi con le “Biscuttine de Natale” e la Pizza di Pasqua, vede ora protagoniste

le Fave da Morto Civitavecchiesi.

“Anche la tradizione delle Fave da morto è molto radicata nella nostra città nel periodo dedicato ai

defunti. Esse costituiscono un altro prodotto importante del paniere agroalimentare della nostra città.

– sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Con il progetto che stiamo portando avanti, abbiamo

creato una rete cittadina affinché le nostre tradizioni, gli usi e i costumi e soprattutto i racconti orali

non vadano perduti.”.

L’appuntamento è per venerdì 1 novembre dalle ore 16 presso il ristorante Dolce & Salato in

piazza Fratti, 8, dove si svolgerà la dimostrazione dal vivo della preparazione delle fave, e l’assaggio

di diverse ricette. Oltre alla descrizione degli ingredienti si parlerà dell’origine storica, di poesie e

racconti popolari. Il tutto sotto la supervisione della Lady Chef Patrizia Manunza.

La partecipazione è libera e gratuita. Info al n. 3513440202.