ProCiv Fiumicino: corsi per operatori anti incendio, come partecipare - Terzo Binario News

La Protezione Civile di Fiumicino, in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, organizza un corso per operatori anti incendio di terzo livello ad alto rischio.

Il corso comporta esami teorici e pratici ed abiliterà le persone che parteciperanno ad operare in situazioni di incendi anche ad alto rischio.

Nella formazione è incluso anche un corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico) per fornire ad operatrici e operatori le abilità e le conoscenze necessarie a intervenire in soccorso di qualcuno la cui vita sia in pericolo a seguito di un incidente, un trauma ecc, in attesa del personale medico.

Al corso parteciperanno 30 volontari della Protezione Civile iscritti da poco all’associazione Nuovo Domani, ma è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare – spiega Alfredo Diorio, presidente di Nuovo domani e responsabile della Protezione Civile di Fiumicino -. L’unico costo previsto è relativo alla tassa d’esame e ai bolli necessari per formalizzare l’iscrizione”.

Per iscrizioni e informazioni si può chiamare il numero 066521700.