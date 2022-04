Possibile femminicidio a Civitavecchia: morta una 45enne venezuelana - Terzo Binario News

Il marito, con precedenti, interrogato in Commissariato

È stata trovata morta in casa, probabilmente strangolata dall’uomo con il quale conviveva. È accaduto in via Fratelli Cervi 25 a Civitavecchia.

Inirida Roa Sierra, 45enne originaria del Venezuela, prima di morire sembra abbia provato a difendersi riuscendo a ferire lievemente Gaetano Notargiacomo 75 anni, ferroviere pensionato e già noto alle forze dell’ordine.

Era “ben voluta nel quartiere” raccontano i vicini, “mandava messaggi WhatsApp alle signore anziane del quartiere con buongiorno e buonanotte prima di dormire”.

L’uomo è stato accompagnato al commissariato di Civitavecchia, e al momento è sotto interrogatorio dagli uomini del dirigente Luca Pipitone e dalla sostituta procuratrice Katia Marino. (da Repubblica.it)