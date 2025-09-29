 Princi, bellissima gattina Sphynx pronta a dare amore a chi la porterà a casa • Terzo Binario News

Princi, bellissima gattina Sphynx pronta a dare amore a chi la porterà a casa

Set 29, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

PRINCI   bellissima gattina di razza Sphynx nata  1.9.2017 socievole, abituata alla vita in appartamento.

E’ vaccinata, sterilizzata, microchippata, testata FIV FELV negativa


Venite a conoscerla, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

