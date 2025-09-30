Nikki giovane cagnolone che cerca casa in Toscana • Terzo Binario News

Nikki è un giovane cagnolone a cui qualcuno vuole spegnere il sorriso e la voglia di vivere, ma non lo permetterò.

Nikki pesa circa 14 kg e pare un mini golden retriver. Ama la campagna, le cagnoline e ama immensamente le umane.

Per lui cerchiamo una super adozione in Toscana meglio se in contesto rurale o, comunque in zone dove ci sia del verde. Chi lo adotterà avrà da me e da una brava educatrice consigli e aiuto nell’ introdurlo nel nuovo contesto familiare.

Aiutatemi ad evitargli un brutto futuro.

Claudia cell.3663876007