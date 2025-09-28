Bella e Blu due bellissimi mici che aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

Sono stati recuperati insieme in una scatola a Milano nel parco in localita Terruggia il 26.7.2025

BLU nato 1.9.2017

BELLA nata 1.9.2018 foto titolo

entrambi socievoli, abituati in appartamento, sono vaccinati,

microchippati, sterilizzati, testati FIV FELV negativi

Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)





tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297





rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159