Bella e Blu due bellissimi mici che aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

Bella e Blu due bellissimi mici che aspettano chi li porti a casa

Set 28, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Sono stati recuperati insieme in una scatola a Milano nel parco in localita Terruggia il 26.7.2025

BLU  nato  1.9.2017

BELLA  nata   1.9.2018  foto titolo

entrambi socievoli,  abituati in appartamento, sono vaccinati,

microchippati, sterilizzati, testati FIV  FELV negativi

Venite a conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)



tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297


 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159