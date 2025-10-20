Primo successo in B per la Futsal Civitavecchia • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia rompe il ghiaccio in serie B andando a espugnare la Green Sport Arena con un successo netto ai danni de La Pisana per 6-2 nella seconda giornata del girone E.

Decisivo il rientro in campo di capitan Jacopo Santomassimo, autore di una tripletta e ora, con tre punti in due giornate, la classifica fa meno paura.

Per la verità, l’esordio del PalaDeAngelis di Santa Marinella contro il Villaspeciosa non era stato un granché a parte la sconfitta. Invece sabato la squadra di Vincenzo Di Gabriele ha offerto una prestazione convincente sia dal punto di vista offensivo che di quello difensivo, con un Simone Schiavi sugli scudi.

Due gol in un minuto siglati da Federico Di Eugenio (uno aiutato da una deviazione) hanno messo in discesa la sfida. Certo il punto di Esposito per la squadra di casa ha preoccupato ma i troppi falli hanno mandato il capitano nerazzurro dai 10 metri che con freddezza ha siglato il 3-1. Tuttavia il 3-2 arriva lo stesso per merito ancora di Esposito ma ci pensa ancora Santomassimo con un cucchiaio squisito in contropiede a ripristinare il +2.

Nella ripresa riecco un gol di Santomassimo che certifica la tripletta, con triangolazione fra lui, Di Eugenio e López. Di quest’ultimo il gol del 6-2 definitivo dopo una parata di Schiavi e porta sguarnita per il portiere di movimento schierato dai romani.

«Vincere su questo campo è difficilissimo – dice mister Vincenzo Di Gabriele – e apprezzo soprattutto la compattezza dimostrata dall’inizio alla fine, senza mollare mai. Il merito del successo è tutto dei ragazzi che hanno dato il massimo anche se mi spiace per l’infortunio occorso a Manuel Morra nel riscaldamento con la speranza che possa rientrare per la prossima gara». Sabato a Santa Marinella arriverà il Real Castel Fontana a punteggio pieno.