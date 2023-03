Prime ruspe allo stadio Fattori di Civitavecchia • Terzo Binario News

Sopralluogo al cantiere dello stadio “G. M. Fattori” questa mattina da parte del Sindaco Ernesto Tedesco e dell’Assessore ai Lavori pubblici, Roberto D’Ottavio.

L’operazione in questa fase è concentrata sulla pulizia dell’area, in particolare quella della tribuna coperta, che è la prima sulla quale si interverrà.

“Dopo la fase preparatoria del cantiere” ha spiegato l’Assessore D’Ottavio “le ruspe sono entrate in funzione e si è entrati nel pieno dell’operatività, in particolare per l’intervento che riguarda la ristrutturazione della tribuna coperta e del parcheggio di servizio.

Il Fattori è un’opera importante, sulla quale siamo fortemente impegnati e che seguiremo passo passo per garantire la riapertura dello stadio nei tempi più rapidi”.

Aggiunge il Sindaco Tedesco: “La ristrutturazione dello stadio è giustamente vista come un momento epocale, ma è anche un’operazione complessa, per questo seguita con molta attenzione dall’assessorato ai Lavori Pubblici. In questi anni in cui era chiuso, il Fattori è stato terreno dei dribbling per superare vincoli e paletti posti dalla burocrazia, oggi sappiamo però che il traguardo, anzi il goal, è più vicino”.