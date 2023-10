“Previeni l'ictus”: il 28 ottobre a Fiumicino open day con screening gratuito • Terzo Binario News

Prevenire il rischio di Ictus grazie agli screening e a una corretta informazione è possibile se questa attività di educazione e formazione promuove anche corretti stili di vita e fornisce consulenze in merito.

E’ questo l’obiettivo del Progetto “Previeni L’Ictus” organizzato dal Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino in collaborazione con il Comune di Fiumicino, la ASL e gli Aeroporti di Roma, e con il supporto di Croce Rossa Italiana, Comitato di Fiumicino, e Associazione Infermieristica PA.RE. e con il patrocinio della Regione Lazio. Il valore principale dell’iniziativa è quello di ricordare l’importanza della valutazione del rischio cardiovascolare individuale e della sua prevenzione.

La Fibrillazione Atriale, che colpisce mediamente il 2% degli adulti e oltre i 40 anni una persona su 4, è una delle cause più frequenti di ICTUS. Con il Progetto “Previeni l’Ictus” si vuole consentire a un’ampia fascia di popolazione territoriale e Rotariana di usufruire gratuitamente dello screening del ritmo cardiaco al fine di evitare o prevenire il rischio di sviluppo di queste patologie.

La prima data dell’Open Day per sottoporsi agli screening gratuiti è prevista per sabato 28 ottobre presso il Poliambulatorio ASL di Fiumicino, in Via Coni Zugna 173 e il Pronto Soccorso dell’Aeroporto di Fiumicino, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, previa prenotazione telefonica obbligatoria, ai numeri 351. 360.4003 – 351.784.8225.

Gli screening saranno eseguiti con l’ausilio di Medici Rotariani e Volontari con mezzi di diagnostica strumentale messi a disposizione da partner del Progetto, a vantaggio di cittadini del Comune di Fiumicino, Case di Cura, Aeroporti, dipendenti comunali, scuole, società sportive e Soci Rotariani.