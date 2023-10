Ben, maremmano triste chiuso in un box: salviamolo, come pure Ghiaccio • Terzo Binario News

BEN maremmano di 6 anni vive solo In un box di cemento da cui non esce mai..

Nessuno interagisce con lui, vive una privazione sensoriale terribile.

E’ compatibile con femmine, è bellissimo, di aspetto solenne. Regaliamogli la possibilità di uscire da quel box. Ideale per lui è una persona esperta della razza magari con un giardino che decida , con un gesto d’ amore, di portamdonargli la vita. BEN è in Calabria, adottabile centro nord Italia. Maria 340-5071137

poi c’è lui, GHIACCIO, bellissimo pastorello, è nato 1.5.2018. Di taglia medio/grande è gentile, abituato in appartamento.

Cerca un padrone che lo ami ma è adottabile anche a distanza.

