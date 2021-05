Preso l'aggressore: è un 42enne di Ladispoli - Terzo Binario News

In stato di fermo presso la stazione dei Carabinieri l’uomo che ha accoltellato un 45enne sul lungomare

Sono bastate poche ore di lavoro ai Carabinieri per individuare colui che ha accoltellato oggi intorno all’ora di pranzo un 45enne di Ladispoli all’incrocio fra lungomare Regina Elena e via Regina Margherita.

Si tratta di un 42enne, anch’egli ladispolano.

Il motivo dell’aggressione è da ricercare in un regolamento di conti fra i due uomini.

Il ferito è stato portato in eliambulanza al policlinico Gemelli in condizioni non gravi mentre è iniziata subito l’indagine dei militari per individuare chi avesse colpito la vittima con una coltellata.

L’indagine, come accennato è durata qualche ora, finché gli uomini dell’Arma non hanno rintracciato il 42enne.

Attualmente è in stato di fermo presso la caserma dei militari di via Livorno.