Presepe vivente e lo spettacolo sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, il programma di oggi a Cerveteri • Terzo Binario News

“Grande successo ieri per la prima giornata del Presepe Vivente al Parco della Legnara a Cerveteri

Potrete visitarlo anche oggi, venerdì 5 gennaio a partire dalle ore 17:00 e domani, sabato 6 gennaio dalle ore 16:00 in poi, con il suggestivo arrivo dei Re Magi. A tutti i volontari e agli organizzatori, i miei complimenti per il grande lavoro svolto.

Sempre nel pomeriggio di oggi, in programma un doppio grande evento sulla pista di pattinaggio in Piazza Aldo Moro. Alle ore 15:00 c’è “Aspettando la Befana… – Spettacolo per bambini, mentre alle ore 17:00 assolutamente da non perdere l’esibizione di Chiara Censori, pluricampionessa mondiale di pattinaggio

Questa sera infine, non perdetevi “La Befana vien di notte…”, organizzata dai Rioni di Cerveteri che a partire dalle ore 21:00 sfilerà per le vie della città, dal parco di Martiri delle Foibe fino in Piazza Santa Maria”.

A rendere noto il programma della giornata di oggi, venerdì 5 gennaio è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti