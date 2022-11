Presentazione del libro su Irene Bernasconi nella biblioteca di Ladispoli domani 10 novembre • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che giovedì 10 novembre alle ore 16:00, si svolgerà presso la biblioteca di Ladispoli la presentazione del libro “I granci della marana. Irene Bernasconi e la casa dei bambini di Palidoro”, a cura di Elio Di Michele, insegnante del territorio che ha spesso messo a disposizione il suo sapere e la sua competenza per scopi divulgativi.

Il libro racconta di Irene Bernasconi, maestra di scuola materna che nel 1915 venne dalla Svizzera a Palidoro per «fare scuola in un posto dove non voleva andare nessuno»: frutto di una gestazione lunga e complicata è uno straordinario documento che dimostra l’importanza dello spirito di comunità nel combattere l’analfabetismo in Italia ed anche nel nostro territorio.

L’opera, edita dalla casa editrice Il formichiere e la presentazione, ospiterà gli interventi di Elio Di Michele, Egidio Spada (insegnate) e Marcello Teonodio (Presidente del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli), si svolgerà anche con la partecipazione della lettrice Gemma Costa, che coinvolgerà il pubblico, portandolo ad immergersi nel clima di quegli anni così particolari.

La partecipazione è libera e gratuita.