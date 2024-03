“Premio Salvo D’Acquisto”: la farmacia solidale ricerca “piccoli grandi” studenti • Terzo Binario News

E’ iniziata la ricerca di candidati per l’assegnazione del premio rivolto ai giovani fra gli 11 e i 19 anni

Studenti e studentesse che con le loro azioni “speciali” fanno bene alla comunità: è iniziata la ricerca di potenziali candidati per l’assegnazione del Premio Salvo D’Acquisto, l’iniziativa ideata dalla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro, la Biblioteca dei Piccoli, l’Ecomuseo del Litorale e il Museo del Sassofono.

“Il candidato ideale – spiega il dott. Tortorici – è un ragazzo o una ragazza, fra gli 11 e i 19 anni di età, che nel suo piccolo abbia fatto, o faccia, qualcosa che lo distingua: parliamo di tematiche sociali, ambientali, scolastiche ma anche di tutti gli aspetti che riguardano la collettività.

La ricerca parte dalle scuole, ma quello che intendiamo fare è andare a scavare più a fondo per avere notizia anche di giovani, frequentanti le scuole medie o superiori, che magari fanno qualcosa di meritevole all’insaputa degli insegnanti o dei propri compagni”.

Un modo questo – sottolinea il dott. Tortorici – per far emergere buone azioni o comportamenti lodevoli che spesso passano inosservati. Invitiamo, quindi, chiunque abbia in mente un giovane o abbia informazioni degne di nota di inviare una segnalazione alla mail farmaciasalvodacquisto@gmail.com, valuteremo così le varie candidature fra le quali la giuria decreterà il vincitore”.