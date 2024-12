Premio letterario Città di Ladispoli, ecco i vincitori • Terzo Binario News

“Finalisti giunti da tutta Italia per celebrare la XIII edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”, premio che conferma di essere diventato un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, visti gli importanti patrocini di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Regione Lazio e Comune di Ladispoli ricevuti anche per questa edizione.

A presentare l’evento, nella sala consiliare del Comune di Ladispoli, Francesca Lazzeri (Presidente del Premio) e la scrittrice Mara Fux, che hanno saputo accogliere con leggerezza e professionalità, gli importanti ospiti che si sono alternati sul palco.

Tanti gli interventi durante la cerimonia, oltre alla famiglia del fondatore del premio il prof. Benito Ussia (presenti la moglie, sig.ra AnnaRita e i figli Roberto e Massimo) sono intervenuti l’assessore della Regione Lazio alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Renata Baldassarre, l’assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera, il presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli Carmelo Augello, l’assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa, l’assessore alle politiche sociali Gabriele Fargnoli, i consiglieri comunale Silvia Marongiu e Marco Penge, il delegato Fiovo Bitti.

Non sono voluti mancare l’on. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e l’aforista Federico Palmaroli “Le migliori frasi di Osho”, entrambi impegnati in altri importanti eventi come l’apertura del teatro alla Scala di Milano ed Umbria, Libri diretta magistralmente dal nostro Presidente del Comitato d’Onore Angelo Mellone, tanto che hanno inviato un contributo video per salutare scrittori ed ospiti presenti a Ladispoli.

Il premio speciale “Lara Calisi – Coraggio di Donna” è andato alla madrina della manifestazione la giornalista, scrittrice ed opinionista Turchese Baracchi, che è stata premiata dagli artisti Luisana Leone e Daniele Giacomozzi, artisti che hanno realizzato il manifesto pittorico della XIII edizione del premio.

Rinnovato il legame con le origini marinare della città di Ladispoli con la consegna del premio speciale “Ambasciatore del nostro Mare” a Paul Mellidi, giovane illustratore e visual designer, con al suo attivo importantissime collaborazioni.

Gli interventi musicali sono stati curati da Antonio Costantino, giovane e promettente sassofonista che ha eseguito quattro brani.

Di seguito la lista dei premiati divisi per categoria ed in ordine di premiazione

Categoria ROMANZO

I – Daniela Iodice

II – Daniela Chiappini

III – Manuela e Camilla Forcina

Premio Speciale della Giuria “Romanzo BCC” – Daniele Caroleo

Premio Speciale della Giuria “Romanzo BCC” – Antonio Colombo

Categoria GIALLO

I – Simona Teodori

II – Emiliano Bezzon

III – Massimo Tirinelli

Premio Speciale della Giuria “Giallo Tondì” – Alessandro Maurizi

Premio Speciale della Giuria Giallo “Tondì” – Gian Luca Campagna

Categoria RACCONTI

I – Pierluigi Vito

II – Franco Sorba

III – Letizia Brunetti

Premio Speciale della Giuria “Racconti Arcadia” – Rossana Cilli

Premio Speciale della Giuria Racconti “Arcadia” – Andrea Gualchierotti & Greta Cerretti

Categoria LIBRO PER RAGAZZI

I – Gianni Sereni

II – Simon La Rocca

III – Maurizio Giannini

Premio Speciale della giuria “BCC per Ragazzi” – Laura Canestrari & Claudia Gnocchi

Premio Speciale della Giuria “BCC Giovani” – Emma Di Nardo

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

Pergamena d’Onore – Luana Bedin, Nardino D’Alessio e Marco Di Marzio,

Premio Speciale della Giuria “K&P Gruppo Superall 2000” – Marialuigia Tilli

Premio Speciale della Giuria “K&P Gruppo Superall 2000” – Bruno Russo

Premio Speciale della Giuria “Città di Ladispoli” – Massimiliano Milesi

Premio Speciale della Giuria “Città di Ladispoli” – Pietro Furlotti

Premio Speciale della Giuria “BCC Giovani” – Sara Frascaroli

Premio Speciale della Giuria “Lara Calisi” – Daniela Alibrandi

Premio Speciale della Giuria “Benito Ussia” – Roberto D’Ettore Piazzoli

Premio “Ambasciatore del Nostro Mare” – Paul Mellidi

Premio Speciale della Giuria “Lara Calisi” – Turchese Baracchi