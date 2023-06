Premiati i giovani musicisti dell’I.C. Comprensivo XVI Settembre di Civitavecchia • Terzo Binario News

Grande successo nelle giornate del 27 e 28 giugno per il Concerto di fine anno dei ragazzi dell‘Indirizzo Musicale dell’ I. C. XVI Settembre di Civitavecchia, dove un folto e caloroso pubblico ( più di 300 persone nelle due giornate) ha ascoltato con dedizione e passione i giovani musicisti.

Nell’occasione sono stati consegnati gli attestati dei premi vinti al Concorso Musicale Internazionale della Città di Tarquinia.

Gli alunni che hanno partecipato al rinomato Concorso (oltre 600 studenti iscritti, provenienti dalle varie regioni) sono stati selezionati sia nella categoria solista sia nella categoria musica di insieme. Nella categoria solisti della classe di pianoforte della professoressa Marika Torchio si sono distinti i seguenti alunni: Gemma Costantini , Elisabetta Fattori, Stella Petronilli e Matilde Sapio hanno ricevuto il 2° Premio; Damiano Surdo, Mattia Guida, Elettra Contardi e Sofia Campidonico hanno ricevuto il 3°Premio. Nella categoria solisti della classe di chitarra del M° F. Tito sono stati premiati i seguenti alunni: Damiano Bencini , Lorenzo Maria e Federico D’Ambrosi 2° Premio. Nella categoria solisti della classe di violino della professoressa P. Gargiuto sono state premiate le seguenti alunne: Beatrice Biso e Sofia Cicoria 3° premio; inoltre sono stati premiati i tre Ensemble Strumentali della classe di clarinetto del M° G. Mentuccia con la rispettiva classifica: classi 3^ 2° premio, classi 2^ 3° premio, classi 1^ 3°premio, di seguito i nominativi degli alunni: S. Arcangeloni, D. Battilocchio, L. Crisari, N. Cruccas, G. Ferracane, F. Gatta, A. Iabanji, I. Martuscelli, S. Modesti, A. Romitelli, V. Sabatini, G. Sandu, R. Teleuca, E. Tiberi Venturucci; infine il 4° premio è stato attribuito ai due ensemble strumentali della classe di violino e pianoforte, composti dai seguenti alunni: F. Arcangeli, S. Leblanc, D. Surdo, S. Petronilli, G. Costantini, S. Campidonico, E. Contardi, M. Sapio, M. Guida, E. Palena, B. Biso, F. Leblanc e S. Cicoria.

Un grande lavoro di squadra che ha portato alunni, docenti e famiglie a collaborare tutto l’anno scolastico in piena sinergia, in quanto sia il saggio/concerto di fine anno sia il concorso musicale sono state le tappe conclusive del percorso formativo dei ragazzi, dove inoltre la ricca kermesse di attività musicali come la lezione- concerto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, la visita e il concerto presso il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, i concerti presso il territorio e tutte le altre attività in verticale, programmate anche con il Liceo Musicale G. Galilei di Civitavecchia ha arricchito il bagaglio culturale dei singoli alunni e divulgato la cultura artistico/musicale.

Un particolare ringraziamento si rivolge sia al Comune di Civitavecchia sia ai rispettivi assessorati della Pubblica Istruzione e Cultura, nelle persone delle dottoresse Simona Galizia, Gabriella Brullini, Francesca Mangia e a tutto lo staff dei tecnici e del personale che ha reso fruibile e accogliente la splendida location della “Cittadella della Musica” “autentico” spazio e luogo della cultura musicale che ha ospitato nella sala “E. Morricone” gli alunni della scuola a Indirizzo Musicale.

In questa splendida cornice, la Scuola Pubblica Statale, ancora una volta dimostra i valori fondanti dell’Istruzione e della Formazione e pertanto ne garantisce il progresso materiale e spirituale dell’attuale società.