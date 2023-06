Fiore nel deserto, tra didattica e reinserimento sociale • Terzo Binario News

“Ho visitato oggi con il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’Assessora municipale alla Scuola Cecilia Fannunza la Fattoria didattica “Fiore del Deserto” in occasione in occasione di progetto educativo organizzato dalla società che gestisce le mense scolastiche del municipio cui hanno partecipato gli alunni della Scuola Tovaglieri dell’ I.C. Olcese. Tra le numerose attività di educazione alimentare e ambientale che l’azienda svolge verso i piccoli utenti c’è quella della didattica nelle fattorie sociali che, solo in questo anno scolastico, ha coinvolto 2.500 bambine e bambini con i loro insegnanti.

Oggi i bambini hanno piantato semi, fatto amicizia con le api e conosciuto il processo di produzione del miele, oltre ad averne assaggiato la bontà, grazie a Dolly, l’apicoltore della fattoria, un giovane somalo rifugiato che nel corso degli anni si è inserito nel mondo dell’agricoltura. Il Fiore del Deserto, infatti, è anche un’associazione di promozione sociale che accoglie minori in difficoltà, vittime della tratta, giovani rifugiati e ragazzi inseriti in progetti di giustizia riparativa per accompagnarli, grazie all’agricoltura sociale, al reinserimento sociale.

Una visita bellissima ed emozionante che dimostra, ancora una volta, come la campagna romana, se sapientemente valorizzata può diventare, insieme, agricoltura sociale, accoglienza, inclusione, opportunità didattica e di formazione” dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

“Abbiamo spinto molto affinché la società che ha in gestione le mense scolastiche del municipio utilizzasse i prodotti della Fattoria Fiore del Deserto, una realtà così importante per in nostro territorio per la qualità e delle sue produzioni e per la preziosa funzione sociale che essa svolge” dichiarano il Presidente Caliste e l’Assessora Fannunza.