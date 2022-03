Premiate le agenti della Polizia di Roma Capitale per i loro salvataggi - Terzo Binario News

Nicoletta Nicolosi e Katia Prece del III Gruppo Nomentano e Rosalba Pucciariello della Sezione Arce Capitolina

Si è svolta ieri pomeriggio, presso la Sala Pietro da Cortona ai Musei Capitolini, la prima edizione del Premio “RomaRose – Non solo 8 Marzo”, un evento dedicato all’impegno che le donne mettono in campo, quotidianamente, in ogni settore, ponendosi al servizio della comunità.

Nel corso della cerimonia, avvenuta alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, promotrice dell’iniziativa, nonché di altre rappresentanti delle Istituzioni, sono state premiate alcune donne che si sono contraddistinte in vari campi.

Un importante riconoscimento è andato alle nostre agenti Nicoletta Nicolosi e Katia Prece del III Gruppo Nomentano e Rosalba Pucciariello della Sezione Arce Capitolina. Donne che, con un forte spirito di iniziativa, senso del dovere e spiccate doti umane, sono intervenute prontamente a tutela dell’incolumità di due cittadini.

Sono state le agenti del III Gruppo Nomentano che, in una notte dello scorso luglio, durante uno dei consueti servizi di vigilanza, hanno salvato la vita ad un ragazzo pronto a gettarsi dal Ponte Tazio, riuscendo, dopo una lunga ed estenuante trattativa, a rassicurarlo e trarlo in salvo.

E’ stata invece la nostra agente dell’Arce Capitolina ad intervenire, tempestivamente e fuori servizio, presso un appartamento dal quale aveva notato fuoriuscire del fumo, trovando all’interno un anziano signore privo di sensi.

Provvidenziale l’azione dell’operante, che ha permesso di allertare in tempo il personale medico e salvare la vita al cittadino. Presente alla premiazione il Comandante del Corpo , Dott. Ugo Angeloni , che ha voluto ringraziare personalmente le agenti.

La PoliziaRomaCapitale è orgogliosa di voi! Un ringraziamento speciale a tutte le donne per l’impegno e la passione che accompagna ogni vostra azione.