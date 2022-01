I Vigili del Fuoco di Anzio sono intervenuti in Via delle Grugnole SP 23b, per il soccorso a persone cadute con aereo ultraleggero in fase di atterraggio presso il Club “crazy fly” di Nettuno.

Le persone venivano estratte vive e coscienti da nostro personale ed affidate al 118.

Nessun principio di incendio del velivolo.