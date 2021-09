Prc Civitavecchia, Germano Di Francesco nuovo segretario di Federazione - Terzo Binario News

“Il Comitato di Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Civitavecchia, dopo aver celebrato il congresso e rinnovato il proprio gruppo dirigente, mercoledì 15 settembre ha eletto Germano Di Francesco come nuovo segretario della Federazione di Civitavecchia.

Il programma politico espresso dal nuovo gruppo dirigente prevede di continuare a Civitavecchia l’impegno a fianco dei Comitati e dei sindacati per il rilancio industriale della città e la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso una decisa svolta verso il rinnovabile e l’idrogeno verde, a partire dal porto; si impegna inoltre a rilanciare il turismo, a difendere il paesaggio, a sostenere l’Unione inquilini e la sua battaglia per io diritto all’abitare, riqualificando il patrimonio edile esistente senza ulteriore consumo di suolo.

Il neo gruppo dirigente si cimenterà nella sfida non facile di riorganizzare territorialmente il Partito. Un sentito ringraziamento di tutti i compagni va ad Antonio De Paolis, segretario per 13 anni di Rifondazione Comunista, per il suo impegno instancabile ed il suo esempio di rettitudine, onestà e coerenza”.

Federazione PRC Civitavecchia