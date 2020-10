Posti disponibili da Intercultura per gli studi all'estero - Terzo Binario News

Volata finale per poter studiare all’estero nell’anno scolastico 20121-22 con i programmi di Intercultura. Fino al 10 novembre è possibile iscriversi sul sito www.intercultura.it per aggiudicarsi uno tra centinaia di posti a disposizione e concorrere per vincere una delle tantissime borse di studio disponibili.

Studenti e genitori della zona della Provincia Nord di Roma, di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Bracciano e zone limitrofe interessati a ricevere maggiori informazioni sui programmi possono contattare i volontari del Centro locale di Civitavecchia, chiamando il responsabile dei programmi all’estero Micaela Gadler 3397412429

Il bando di Intercultura (www.intercultura.it/come-partecipare), destinato prioritariamente a studenti nati tra il 1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006, si rivolge ai ragazzi che non intendono rinunciare alla possibilità di vivere una delle più importanti esperienze formative per il proprio futuro. L’iscrizione non è vincolante per la partecipazione, ma deve essere necessariamente effettuata entro il 10 novembre 2020 per potere partecipare alle selezioni. Tra le novità, spiccano l’anno scolastico in Grecia e il trimestre e l’anno scolastico nel Regno Unito.

Anche per quest’anno, Intercultura offre centinaia di borse di studio, attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo e grazie al contributo di molte aziende, enti e fondazioni.

Per poter verificare i requisiti per richiedere queste borse di studio basta andare al link: www.intercultura.it/borse-partner.

Intanto, l’Associazione sta lavorando per riprogrammare da metà agosto fino ai prossimi mesi le partenze degli studenti vincitori del concorso per i programmi dell’anno scolastico 2020-21. Ad oggi quasi 300 studenti hanno iniziato il loro programma di studio all’estero – da un intero anno scolastico a un semestre o un trimestre – in vari Paesi sia europei che extra europei.

Prima di diventare effettive le partenze soggiacciono a costanti verifiche da parte di Intercultura e della rete AFS: per ogni Paese di destinazione vengono verificati le informazioni disponibili -come lo stato dell’epidemia, la possibilità di richiedere il visto d’ingresso ove necessario, l’effettiva disponibilità dei voli aerei, l’apertura delle scuole- e la data di partenza viene confermata sulla base della fattibilità di tali criteri. In ogni caso, Intercultura e AFS continuano a seguire la situazione anche successivamente all’inizio del programma all’estero per monitorare la sicurezza dei partecipanti.

Nel frattempo i ragazzi hanno già avuto ampiamente modo di prendere possesso della loro postazione nella propria scuola all’estero. Tra mascherine, dispositivi igienizzanti e tanta voglia di ricominciare, la vera sorpresa che fa da collante all’esperienza di ognuno di loro è la curiosità verso un sistema scolastico diverso che riserva sorprese ogni giorno.

“Una grande maggioranza della popolazione mondiale sta vivendo lo spaesamento e le difficoltà di un evento inaspettato, per il quale non eravamo preparati” – spiega Andrea Franzoi, Segretario Generale di Intercultura – Nonostante i grandi limiti a cui siamo tutti sottoposti, molti giovani non rinunciano, ora più che mai, alla prospettiva di aprirsi al mondo e Intercultura intende sostenere gli studenti, le famiglie, le scuole che vogliono impegnarsi per costruire una società sempre più aperta e attenta a formare cittadini responsabili e attivi. In tale contesto l’educazione interculturale e l’apertura al mondo diventano quindi delle vere e proprie priorità”.

Per informazioni sul bando di concorso 21-22 e le borse di studio basta collegarsi al sito www.intercultura.it dove è possibile scaricare il bando e mettersi in contatto con i volontari presenti in 161 città italiane.

Per parlare con i volontari di Intercultura del Centro Locale di Civitavecchia, basta contattare il responsabile dei programmi all’estero Micaela Gadler 3397412429.

Sono consultabili sempre sul sito anche le date di tutti gli appuntamenti online dove i volontari e gli ex partecipanti parleranno e spiegheranno tutti i programmi e saranno disponibili per rispondere a tutte le domande e chiarire i dubbi.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre alle ore17.30. Per registrarsi e consultare i prossimi appuntamenti: www.intercultura.it/presentazioni-online o contattare il responsabile dei programmi all’estero Micaela Gadler